Cittadinanza | Magi ' piattaforma in tilt da ore gravissime inefficienza governo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roma, 23 se. (Adnkronos) - “Stavamo viaggiando a un ritmo di circa 10mila firme all'ora quando lapubblica per la raccolta firme del ministero è andata inper le troppe firme. Da circa due ore migliaia di persone stanno provano a firmare per il Referendumsenza successo, ricevendo messaggi di errore dalla. Abbiamo immediatamente segnalato l'episodio agli uffici competenti e aspettiamo una risposta a breve. Resta però gravissimo che unagovernativa, pensata per questo obiettivo, non riesca a tenere il flusso delle firme di queste ore”. Lo denuncia sui social il segretario di +Europa, Riccardo