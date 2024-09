Ciclismo Mondiali 2024 | Carapaz si ritira dopo un problema di salute della figlia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il ciclista ecuadoriano Richardha comunicato il proprio ritiro dalla gara su stradaCoppa del mondo, in scena nella città svizzera di Zurigo, per tornare con urgenza in patria., in una lettera pubblicata sui social, ha informato di dover far ritorno in Ecuadoraver appreso che laera stata sottoposta ad un intervento chirurgico d’urgenza. “Per fortuna l’intervento è andato bene. Richiede però ancora cure“, rassicura l’oro olimpico a Tokyo 2020. “Data questa emergenza non posso allenarmi da diversi giorni e le mie condizioni non sono all’altezza di quelle che l’Ecuador meriterebbe, né fisicamente né mentalmente“, ha aggiunto il ciclista. Rappresentare l’Ecuador è tra le “più grandi responsabilità” per, ma ha sottolineato che “ci sono circostanze che trascendono lo sport e lamia famiglia è la mia priorità“.