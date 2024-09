Belen Sconvolge i Fan | La Reazione Fa Discutere!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di lunedì 23 settembre 2024)Rodriguez rivela una parte intima della sua vita e commenta il suo rapporto con Stefano De Martino. Ecco che cosa ha detto!Rodriguez, sempre sotto i riflettori per la sua bellezza e la sua vita personale, ha recentemente risposto in maniera diretta e incisiva agli attacchi ricevuti sui social. Alcuni utenti, notando un’espressione triste nei suoi occhi, hanno fatto commenti non proprio gentili, chiedendole perché sfoggiasse uno sguardo “da madonna addolorata”. La risposta della modella argentina non ha tardato ad arrivare ed è stata un vero pugno nello stomaco: “Perché ho il dolore dentro”. Una replica che ha sorpreso molti, rivelando una parte più vulnerabile e intima della showgirl. Un altro utente ha rincarato la dose, sostenendo cheabbia sempre uno sguardo da “martire” e insinuando che sia “noiosa”.