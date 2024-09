ATP Pechino Jannik Sinner e Carlos Alcaraz potranno incontrarsi solo in Finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024) Domani, martedì 24 settembre (ore 08.30 italiane), andrà in scena il sorteggio del tabellone principale dell’ATP500 di. Sul cemento cinese assisteremo a un torneo con notevoli spunti di interesse. La partecipazione è di primo livello, citando, i russi Daniil Medvedev ed Andrey Rublev, il bulgaro Grigor Dimitrov, Lorenzo Musetti e l’altro russo Karen Khachanov. Un nome manca all’appello ed è quello del tedesco Alexander Zverev. Il n.2 del mondo ha deciso di dare forfait, probabilmente per presentarsi con maggiori energie al Masters1000 di Shanghai. Resta il fatto che l’assenza di Sascha abbia cambiato le carte in tavola nell’ordinamento delle teste di serie., infatti, sarà n.2 del seeding, alle spalle di