ATP Finals ad oggi Novak Djokovic non sarebbe qualificato! Il serbo ha bisogno di punti tra Shanghai e Bercy

(Di lunedì 23 settembre 2024) In attesa di ulteriori aggiornamenti,nonalle ATPdi Torino. Il campioneè attualmente nono nella classifica di rendimento (Race) che consente ai primi otto di giocare il Master di fine anno al Pala Alpitour. A chi gli ha fatto notare questo, dopo i match di Coppa Davis con la Serbia, Nole ha risposto così. “Le mie priorità principali sono giocare per la nazionale e gli Slam, tutto il resto è meno importante. Torino non è affatto il mio obiettivo, ad essere onesti, non sto inseguendo le ATP. Non sto inseguendo le classifiche ecc. Per quanto mi riguarda, ho finito con quei tornei per la mia carriera. Se giocherò altri tornei quest’anno o in futuro, non posso dirlo adesso“, le parole del campione nativo di Belgrado.