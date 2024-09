Arrampicata sportiva solo un azzurro in semifinale nel boulder a Praga in Coppa del Mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024) Non è stato un fine settimana particolarmente esaltante per gli azzurri indel2024 di. Tra gli specialisti delunè riuscito a spingersi fino alla, ossia Nicolò Sartirana. Il giovane 20enne lombardo sta facendo le prime esperienze ad alto livello e per lui è arrivata la performance migliore della carriera indelcon un bel diciassettesimo posto. Un weekend cominciato bene, con il tredicesimo posto nelle qualificazioni, arrivando due volte al top della parete, mentre inè arrivatouna volta in cima. Adesso ci sarà l’ultima tappa di Seul, nella quale può ancora cercare di crescere. Non è riuscito a passare le qualifiche invece Filip Schenk, che ha chiuso trentanovesimo.