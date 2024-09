VIDEO – Lecce-Parma 2-2 Serie A | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024), anticipoquinta giornata diA 2024-2025, si è concluso con il risultato di 2-2: questo ilcon i gol egiocata allo Stadio via del mare. TANTI GOL – Nella quinta giornata diA 2024-2025, ile ilhanno dato vita a unaricca di emozioni, conclusa con un incredibile 2-2. Ilè partito forte e ha trovato il vantaggio al 32? grazie a Patrick Dorgu, autore di una pregevole rete che ha portato in vantaggio i padroni di casa. Nel secondo tempo, i giallorossi hanno consolidato il loro dominio, raddoppiando al 59? con il bomber Nikola Krstovic. A questo punto lasembrava saldamente nelle manisquadra di casa, soprattutto dopo l’espulsione di Matteo Cancellieri delal 58?, che ha lasciato i ducali in inferiorità numerica.