Studio | Sui risultati in matematica degli studenti incidono ansia e stress Scelte didattiche ne tengano conto

(Di domenica 22 settembre 2024) La paura dellaè ora qualcosa di scientificamente provato. I numeri, a volte, rendono la vita dei ragazziante. A dirlo è il Centro studi per i disturbi specifici dell’apprendimento e il Centro ricerca ‘InVITA’ dell’Istituto Serafico di Assisi che hanno condotto unosu centodella scuola superiore per studiare la correlazione fra gli stati ansiosi e un cattivo rendimento nella. I ricercatori hanno ha monitorato gliper tutto l’anno scolastico e hanno evidenziato che un elevato livello di “da” è correlato a peggiori performance nei test sulla disciplina. In particolare sono stati seguitidella prima classe di una scuola secondaria tecnico-professionale. Per valutare l’influenza dell’per lasull’acquisizione delle abilita? nel calcolo è stato effettuato, spiega a IlFattoQuotidiano.