Roma uomo cade dalla moto e muore | Malore improvviso

(Di domenica 22 settembre 2024) Ieri pomeriggio, intorno alle 16:30, undi 53 anni ha perso la vita in un drammatico incidente a Giardini di Corcolle, quartiere periferico di, in via Acqualagna. Secondo le prime ricostruzioni, il 53enne era passeggero su unaguidata da un amico, undi 46 anni, quando è caduto improvvisamente dal mezzo. Le autorità sospettano che la vittima possa essere stata colta da unfatale, che non gli ha lasciato scampo.Leggi anche: Lavori sull’A1, crolla il cavalcavia di Torrenova: le deviazioni stradali per evitare lunghe code Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti del Gruppo VI Torri della Polizia Locale diCapitale per eseguire i rilievi necessari. Il conducente dellaè stato trasportato al Policlinico di Tor Vergata per essere sottoposto ai consueti test alcolemici e tossicologici, come previsto in caso di incidenti stradali mortali.