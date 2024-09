Rievocazione del circuito empolese Sfilano sidecar moto e auto d’epoca Torna l’atmosfera degli anni Venti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) EMPOLI Sulle vie cittadine al passaggio dei ’bolidi’ di allora si alzavano nuvole di polvere. Ilera uno dei punti di riferimento per ilciclismo italiano negli. Con partenza da via Roma, questo tracciato ha ospitato numerose gare che hanno visto sfidarsi i migliori piloti dell’epoca. Oggidi queglirivivrà grazie alla prima edizione del raduno di veicoliorganizzato dall’Avis di Empoli. Dopo l’iscrizione, dalla sede di via Guido Rossa, partiranno a distanza di un minuto l’uno dall’altro, tutti i concorrenti al via.carri,e vespe sfileranno dalle 11 in un lungo corteo passando da piazza della Vittoria e via Roma. Quindi, attraverso il sottopasso ferroviario e via dei Cappuccini si dirigeranno oltre i confini comunali.