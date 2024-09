Promozione della salute | i progetti di Ats Bergamo per l’anno scolastico 2024-2025

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 22 settembre 2024). L’educazione allae ladi stili di vita sani sono parte integrante delle politiche scolastiche, con particolare attenzione all’ambientee allo sviluppo delle competenze di vita. Questi processi possono coinvolgere l’intera comunità scolastica, incoraggiando la partecipazione di tutti e migliorando i risultati dell’apprendimento, in linea con il modello delle Scuole che Promuovonoin Lombardia. I programmi didel benessere si realizzano attraverso l’implementazione di buone pratiche comprovate, basate su evidenze scientifiche. ATSpropone alle Scuole diversi percorsi per l’A.S. in corso.