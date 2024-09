Mazzocchi e Simeone si sfidano alla Play il post del Napoli è tutto da ridere | avete visto? – VIDEO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 22 settembre 2024) Pasqualee Giovannisistation: il contenuto pubblicato in questi minuti dSSCsu Instagram èda. Nel giorno dopo la sfida tra Juventus e, in casa azzurra cresce la consapevolezza e la convinzione di ritrovarsi in questa stagione un gruppo compatto e capace di essere competitivo su più fronte. Un solo punto, quello racimolato nel pomeriggio di ieri all’Allianz Stadium, che resta comunque da non buttare e che ha, soprat, una svolta dal punto di vista tecnico – tattico a sorpresa. Antonio Conte, per la sfida ai suoi ex colori, si è affidato a Scott McTominay dal primo minuto, in luogo (almeno numericamente parlando) di Pasquale: l’esterno azzurro non ha preso partepartita contro i bianconeri, lasciando difatti spaziodifesa a quattro (per la prima volta nell’era Conte).