Le elezioni per la Casa Bianca? Sono già state falsate Così il mondo di Trump lavora alla nuova grande bugia

(Di domenica 22 settembre 2024) La scorsa settimana a Los Angeles Donaldha spiegato che, “se ci fosse un conteggio onesto dei voti in California, io vincerei la California”. Qualche giorno dopo, in un comizio a Uniondale, Long Island, l’ex presidente ha ripetuto la storia dei brogli che hanno falsato il voto del 2020, strappandogli la giusta vittoria. Si tratta di un tormentone ripetuto in modo ormai ossessivo da– in TV, nei comizi, alle conferenze stampa, nei dibattiti – che non è mai stato confermato da nessuna inchiesta giudiziaria, ma che è diventato una certezza assoluta per larghi settori dell’elettorato repubblicano. Ancora nell’agosto 2023 (dati di un sondaggio CNN), il 69 per cento dei repubblicani riteneva che la vittoria di Joe Biden nel 2020 fosse stata illegittima. Il problema è che la cosa non riguarda solo il passato.