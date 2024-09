Juve tre zero a zero di fila | Motta a caccia del gol Che fatica contro squadre chiuse

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Torino, 22 settembre 2024 – Treconsecutivi.rivede in bianconero quanto fece l’anno scorso a Bologna, tra l’altro proprio nel mese di settembre. Difficoltà offensive per la suache non ha trovato colpi e giocate di estrema qualità negli ultimi sedici metri, tanto da portare il tecnico a sostituire Vlahovic nell’intervallo per fare spazio a Weah, a rimescolare un po’ le carte senza sfondare la solidità del Napoli di Conte, che dal canto suo si è reso pericoloso inpiede. Le, dunque, imbrigliano il gioco diche a volte può apparire compassato e poco brillante nell’eterno tentativo di trovare spazi in avanti. Anche a Bologna gli stessi risultati A Bologna non saranno stupiti della pareggitentina in campionato.