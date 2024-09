Inter-Milan Dumfries c’è! La scelta su Dimarco | le formazioni ufficiali

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024)in campo tra poco per la partita valida per la quinta giornata di Serie A Enilive 2024-2025. Fischio d’inizio alle ore 20:45 allo stadio San Siro. Denzelha vinto il ballottaggio con Matteo Darmian e giocherà titolare la sfida di San Siro. Ecco laanche su Federicodopo il suo recupero in settimana., LE(3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32; 9 Thuram, 10 Lautaro.In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios, 99 Taremi.Allenatore: Simone Inzaghi.(4-4-2): 16 Maignan; 22 Royal, 46 Gabbia, 23 Tomori, 19 Hernandez; 11 Pulisic, 29 Fofana, 14 Reijnders, 10 Leao; 90 Abraham, 7 Morata.