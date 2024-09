Inter-Milan da record in Serie A! A San Siro esaurito | Spalletti e altri vip presenti – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024) Questa sera, alle 20:45, il derby dio traandrà in scena a San. Un evento seguito da oltre 200 paesi pronti a sintonizzarsi su una delle sfide più iconiche del calcionazionale. NUOVO, nerazzurri contro rossoneri, oggi il derby si arricchisce di un nuovo capitolo: quello finanziario e geografico che vede contrapporsi Oaktree e RedBird, i gruppi proprietari dei due club, rispettivamente con base a Los Angeles e New York. al di là dei potenti attori finanziari, stasera sarà ancora una volta il glorioso stadio Sana ospitare il match. La “Scala del calcio” rimane il cuore pulsante della città, nonostante i dibattiti in corso riguardo al suo futuro: restyling, nuova costruzione o addio definitivo. Quello che è certo è che il Meazza sarà gremito, con quasi 76 mila spettatori pronti a tifare le proprie squadre.