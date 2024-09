Inter e Milan storia e luoghi di un derby lungo 115 anni Così Milano è cambiata insieme alla sua stracittadina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024)o – Centoquindicidi, tradizioni, partite dove per oltre un secolo si è scritta la(non solo sportiva) del capoluogo lombardo. Nella lunga settimana che precede il match, annusi ovunque l’aria della, che fra poche ore per la prima volta parlerà americano. Un duro colpo per i più nostalgici, ma spesso negli ultimi lustriè stata multietnica. Del resto anche in questa prima domenica d’autunno gli italiani in campo forse si conteranno sulle dita di una mano, e saranno quasi tutti nerazzurri. Per questo motivo, riavvolgendo il nastro della memoria si ricordano con un pizzico di malinconia i tempi che non torneranno più. Alzi gli occhi, cammini per strada, rivedi vecchie foto in bianco e nero e ripensi a come èquesta sfida negli. Vengonoin mente decine di posti dove ilè nato ed è stato plasmato.