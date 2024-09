Il Milan spezza la maledizione Gabbia segna il 2-1 all' Inter | il derby è rossonero La pagelle

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024)o, 22 settembre 2024 – Fonseca forse ha trovato il Sacro Graal del suo: il 4-4-2 funziona. E mette alle corde per tutta la partita l’, a tratti irriconoscibile. Pronti, via: Inzaghi si mette subito in camicia, Fonseca in giacca e, nonostante il clima infuocato, applaude fiducioso i suoi. Il centrocampo - con Fofana e Reijnders mezzali di sacrificio e qualità - sostiene le sfuriate di Pulisic e ilsembra finalmente libero dalla dipendenza del perennemente altalenante Leao. Cinque minuti e Morata dopo una fortunata carambola attenta alla porta di Sommer, che para. E' la prova del gol, che arriva cinque minuti più tardi: Mkhitaryan perde un pallone sanguinoso nella sua metà campo e Pulisic in versione Diabolik gli ruba palla e si fionda sulla porta nerazzurra, fulminando l'incolpevole Sommer. Poi indice sulla bocca, ad azzittire i troppi critici.