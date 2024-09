Highlights e gol Monza-Bologna 1-2 | Serie A 2024 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) Ilcon glie i gol di1-2, match valido per la quinta giornata della. Allo U-Power Stadium i brianzoli e i felsinei si presentano con zero vittorie all’attivo ed entrambe appaiate a quota tre punti in quattro partite. La sbloccano gli ospiti con Urbanski, ma sempre nel primo tempo è Djuric a pareggiare i conti. Nella ripresa nuovo vantaggio degli emiliani con il capolavoro di Castro che vale tre punti. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE GLIDI1-2 Kacper Urba?ski with a beautiful header for his first goal inA! pic.twitter.com/RmbloYqfNC — Scouting Polska (@ScoutingPolska) September 22,1-2Santiago Castropic.twitter.com/MdvhdNkpcR — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 22,e gol1-2:) SportFace.