Hashish ecstasy e tutto l’occorrente per lo spaccio | blitz in casa arrestato 29enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) Lodi Vecchio (Lodi), 22 settembre 2024 -Sequestrati 25 chilogrammi die pasticche di, scattano le manette. Nel mirino dei carabinieri della stazione di Lodi Vecchio è finito un. Il fermo è scattato con l’ausilio dei militari della Stazione di Sant’Angelo Lodigiano. E’ l’esito di una attività info-investigativa volta a contenere il fenomeno dello smercio di stupefacenti. Da una perquisizione domiciliare adell’uomo, quindi, la scoperta della droga e la conseguente accusa di detenere gli stupefacenti ai fini dello. L’uomo è stato trovato in possesso di oltre 25 kg di, 89 pasticche di, di una dose di cocaina, nonché sostanza da taglio, una pressa per il confezionamento dello stupefacente, bilancini elettronici di precisione e oltre 6mila euro in contanti.