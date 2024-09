Golf rinnova la sfida Motori sprint e qualità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Dal 1974 a oggi oltre 37 milioni di clienti hanno scelto Volkswagencome compagna di viaggio. Un vero fenomeno del mercato. Con il restyling dell’ottava generazione il marchio tedesco conta di rafforzare ulteriormente la sua posizione di leadership sul mercato. Ci siamo messi al volante del facelift con un test drive che ci ha dato modo di conoscere a pieno la nuova Volkswagen. Ricetta vincente non si cambia ma si può sempre migliorare e così, trattandosi di un restyling, il brand di Wolfsburg non ha toccato le dimensioni di Volkswagenma ha lavorato per introdurre alcuni elementi tecnologici di rilievo. Come ad esempio i nuovi gruppi ottici che opzionali saranno disponibili anche in versione LED Matrix IQ.Light con la tecnologia degli abbaglianti ad alto potenziale in grado di illuminare fino a 500 metri di distanza.