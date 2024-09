Fiorentina-Lazio 2-1 Baroni non ci sta | Partita decisa da due rigori contrari allo spirito del gioco

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) “Laè statasolo dagli episodi. Ho fatto più di mille partite e non ho ricordo di certi episodi. Siamo stati penalizzati al di là del merito di quello che abbiamo visto sul campo. Sono amareggiato. Sono situazionidel. Abbiamo degli arbitri bravissimi, ma questo tipo di situazioni ci mettono in difficoltà”. Lo ha detto l’allenatore della, Marco, a Dazn dopo la sconfitta contro ladovuta anche a dueassegnati ai viola, uno col Var, per nulla accettati dal tecnico biancoceleste: “Evidentemente ora dobbiamo modificare anche noi il modo di difendere e stare in area di rigore. Sul primo rigore Gudmundsson ha già spostato la palla, non è un pestone cattivo di Guendouzi. Il secondo è ancora peggio. Non è una polemica ma siamo in difficoltà nel lavorare in queste situazioni.