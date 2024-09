Chi era Antonella Lopez la 19enne uccisa in discoteca a Molfetta | il lavoro e una famiglia già segnata da un omicidio di mafia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Aveva 19 anni ed era andata a ballare, come faceva tante volte, nei locali lungo la litoranea barese. Poi poco prima delle 3 la rissa tra la sua comitiva e un commando di tre persone entrato poco prima in pista. Qualcuno estrae una pistola e fa fuoco: uno dei “numerosi” proiettili esplosi la raggiunge alla spalla, colpendo alcuni vasi che portano il sangue alla aorta. È morta così, stramazzata dentro il Bahia Beach di, una manciata di chilometri a nord di Bari, nel primo sabato d’autunno. Una vita normale, quella della. Durante la settimana ilin un bar dentro una stazione di servizio nel quartiere Japigia, poi come testimoniano le foto pubblicate sui suoi profili social tanto divertimento con gli amici. E il legame con i suoi familiari.