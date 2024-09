Certaldo cerca il riscatto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024), Fucecchio e Montespertoli, in rigoroso ordine alfabetico, sono pronte a scendere in campo oggi (inizio alle 15) per la terza giornata del girone A di Eccellenza. Partiamo dai viola valdelsani, al terzo incontro in una settimana, con all’orizzonte altre due partite anche nella prossima, che saranno di scena al Matteoli di Perignano. Incontro sulla carta decisamente complicato con i padroni di casa che sono imbattuti in questo inizio di stagione tra coppa e campionato con una vittoria e tre pareggi, oltre ad un solo gol al passivo. Il team di Corsi, reduce dal ko per 2-0 di mercoledì scorso a Massa nel recupero della prima giornata, è alla ridel primo successo stagionale. Trasferta altrettanto difficile anche per il Fucecchio, atteso dal neopromosso ma assai ambizioso Viareggio.