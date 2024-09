Alberobello | candidatura a capitale italiana della cultura 2027 stasera la presentazione del logo Pietramadre

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di domenica 22 settembre 2024) Di seguito il comunicato: Ilè la trasposizione grafica di una serie di pensieri, emozioni, sentimenti. È un linguaggio che narra l’immagine e ne traccia le direttrici verso la quale va. Ovvero ladi, sito UNESCO dal 1996, capofila di un territorio composto dai Comuni di Castellana Grotte, Noci e Polignano a Mare, che la raffinata mano dell’archistar internazionale Marco Piva, nel brief concettuale, immagina come un triangolo perfetto che dal mare risale a valle attraverso percorsi straordinari, fisici e concettuali. Ildi, ideato nella progettazione esecutiva da Gemanco Design, partner del progetto, sarà presentato e raccontato domenica 22 settembre alle 20 in largo Martellotta dall’arch. Anna Corallo direttore artistico di Gemanco Design.