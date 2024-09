ACF Arezzo – Lumezzane 1-1 | pareggio combattuto nella terza giornata di serie B

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 22 settembre 2024) Le ragazze di Ilaria Leoni affrontano ildi campionato, cercando lavittoria consecutiva. Le amaranto non vincono tre partite di fila dalla stagione 2022/23 e sono determinate a proseguire il loro cammino positivo, ma devono accontentarsi di un. Cronaca: Primo Tempo: L’parte subito aggressivo, ma entrambe le squadre faticano a trovare spazi decisivi. Occasioni per Fracas e Martino, mentre ilci prova con Sule e Redolfi, senza riuscire a superare la difesa avversaria. Secondo Tempo: Al 62’, ilsblocca il risultato con Basso su rigore, assegnato per un fallo di Tuteri. Poco dopo, l’risponde al 68’ con Corazzi che trasforma un rigore guadagnato da Taddei. Nonostante le opportunità su entrambi i fronti, il risultato non cambia, e la partita si chiude sull’1-1.