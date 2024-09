WWE | Roman Reigns promette di schierarsi al fianco di Cody Rhodes per sconfiggere la Bloodline nell’ultimo episodio di SmackDown

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 21 settembre 2024) L’di debutto di WWEsu USA Network si è concluso in grande stile, con la formazione di un’alleanza inaspettata tra, che si sono uniti per affrontare i loro nemici comuni Solo Sikoa e Jacob Fatu in un match di coppia a WWE Bad Blood. Il match è stato ufficializzato dopo il ritorno diper aiutare, che era appena sopravvissuto a un brutale Still Cage match contro Solo Sikoa, riuscendo a mantenere il titolo di WWE Undisputed Champion. Dopo il match,è stato attaccato dalla, maè intervenuto in modo drammatico per respingere l’assalto, preparando il terreno per la loro alleanza a Bad Blood.