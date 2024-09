Vernio idee chiare | Puntiamo a salvarci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) SECONDA CATEGORIA Lottare per conquistare la permanenza in categoria, capitalizzando così il ripescaggio di qualche settimana fa. E’ l’obiettivo con cui ilha cominciato una stagione che si annuncia complicata ma al tempo stesso stimolante. I verniatti di mister Salvatore Coschignano sono stati inseriti nel girone C di Seconda Categoria e hanno esordito in campionato la scorsa settimana, perdendo in trasferta contro la Montagna Pistoiese. In Coppa Toscana è invece arrivato un pareggio senza reti all’esordio contro la Valbisenzio e una sconfitta per 3-1 contro la Pietà 2004 che mercoledì scorso ha di fatto sancito l’eliminazione dalla competizione per il sodalizio rossoblù. A maggior ragione, l’attenzione dovrà dunque andare al campionato, ripartendo dall’incontro di domani con il Mezzana: una vittoria farebbe indubbiamente bene al morale.