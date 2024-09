Ultime Notizie Roma del 21-09-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 21 settembre 2024)dailynews radiogiornale ritrovate in ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio hezbollah identificato un secondo comandante ucciso nel Raid israeliano alla periferia sud di Beirut insieme Ibrahim Achille ad altri 12 importanti militanti del gruppo si tratta di Amed arabi 60 secondo quanto riferito dal Partito di Dio ha diretto le operazioni militari dell’Unità di lì dal Pavan fino all’inizio delassumendo poi la responsabilità dell’Unità centrale di addestramento dopo la morte in cui stampano ucciso in un raid a gennaio sono passati solo 16 mesi dall’ultima tremenda alluvione che ha messo in ginocchio le marche e l’Emiliagna tra martedì e giovedì scorsi La pioggia ha superato i 350 mm con picchi massimi in emilia-gna nella zona tra Ravenna e Brisighella con Apri bacini interessati nei territori tra Bologna e Ravenna Forlì Cesena con tracimazioni ...