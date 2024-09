Turchi spoilera l’arrivo di un nuovo vip al Grande Fratello | Entra dentro

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 21 settembre 2024) Ieri sera Enzo Paolosi è sfogato con alcune gieffine e tra le lacrime ha parlato di un suo periodo difficile. Tra una confessione e l’altra il coreografo ha anchetodi unvip al. Stando alle rivelazioni di Enzo Paolo non si tratta di Clayton Norcross di Beautiful, ma di un personaggio noto italiano, ma che ha lavorato con moltissime grandi star internazionali. Che entrino altri gieffini non stupisce, Alfonso Signorini infatti giovedì sera ha annunciato ai concorrenti che ci saranno altri ingressi in queste settimane: “Inquilini come vedete la casa si sta arricchendo di nuove presenze. Siete parecchi oramai. Vi dico già che non è finita qui e che ci saranno altri gieffini. Il gruppo non è ancora quello finale. Vi avviserò io quando sarete al completo e sarò chiaro su questo“.