Torino il liceo Volta ritirerà i telefoni all’ingresso | I ragazzi non si guardano neanche in faccia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 21 settembre 2024) Cellulare a scuola, sì o no? Un dibattito che si ripete ogni anno. Alla domanda ilscientificodiha dato una sua risposta. Niente smartphone aie alle ragazze di prima e seconda. I dispositivi saranno ritirati, intorno alle 8 di mattina, e restituiti all’uscita alle 14. Nessuna eccezione per l’intervallo. Una decisione unanime del consiglio d’istituto che ha avuto origine dall’esperienza concreta: è bastato «osservarli durante l’intervallo, molti non si alzano dal banco», ha spiegato la preside Maurizia Basili. Per invitare a un «sano confronto tra pari» La preoccupazione dei dirigenti scolastici è sincera: nell’età di massima socializzazione, irischiano di chiudersi su se stessi, anzi sui loro schermi.