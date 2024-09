SmackDown 20 09 2024 La parola del Tribal Chief

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 21 settembre 2024) Benvenuti all’analisi dello show della WWE, tenutosi al Golden 1 Center di Sacramento, California. Questa puntata promette di essere emozionante, con un incontro titolato per lo United States Championship e un faccia a faccia tra Cody Rhodes e Roman Reigns in vista del loro match di coppia a Bad Blood. Lo show si apre con un video che riassume gli eventi della scorsa settimana, mostrando la vittoria di Cody Rhodes su Solo Sikoa e l’intervento di Roman Reigns. BACKSTAGE: Vediamo l’arrivo della Bloodline all’arena. Jacob Fatu, infastidito dal controllo al metal detector, aggredisce violentemente il personale di sicurezza, dimostrando la natura aggressiva del gruppo. LA Knight vs Andrade – United States Championship Match (4 / 5) Il match inizia con Andrade che tenta la Final Message, ma Knight la evita.