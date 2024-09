Sinner a volte ritornano | non è mai finita

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 21 settembre 2024) Jannik, la questione è tutt’altro che risolta: il passato è tornato a bussare alla sua porta, attacco frontale. Sembra una vita fa. Eppure, a ben pensarci, non è trascorso poi troppo tempo da quando la notizia della positività di Jannikal Clostebol ha fatto il giro del mondo. Il caso è esploso all’incirca un mese fa, ma sono accadute talmente tante cose, nel mentre, che la percezione, in effetti, è che sia passato un secolo. Jannikè risultato positivo, in primavera, al test anti-doping (LaPresse) – Ilveggente.itIl suo trionfo nello Slam a stelle e strisce ha fatto in modo, fortunatamente, che l’attenzione del pubblico si spostasse sul suo talento e su quell’incredibile risultato, ragion per cui, giorno dopo giorno, se n’è parlato sempre meno. Questo non significa che la vicenda appartenga ormai al passato, intendiamoci.