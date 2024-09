Niente casa né ufficio Lavorando solo da remoto si può girare il mondo Una vita da sogno? C’è chi evoca il rischio isolamento

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 21 settembre 2024) Non vogliono unafissa e traslocano ogni due o tre mesi. Vivono in affitto (o in camper) e lavorano full remote. Sono i nomadi digitali, una nuova generazione di professionisti che uniscono, lavoro e viaggio fino a fonderli insieme. Una scelta non consumistica (lo shopping è quasi azzerato, per viaggiare leggeri), libera da vincoli troppo stretti. Oppure, all’opposto, per manager e operatori finanziari si aprono le porte e gli affitti di lusso a Dubai e Abu Dhabi.