Nido di vespe nel portico dell’asilo in provincia di Latina | l’intervento risolutore di tre volontari el comitato di quartiere

(Di sabato 21 settembre 2024) Un’azione coraggiosa e tempestiva ha permesso di liberare l’asilo della Scuola “M. Lodi” a Selciatella dalleche da giorni lo avevano infestato, creando disagio e pericolo per bambini e maestre. Grazie aldeldiSelciatella, il problema è stato risolto senza attendere i lunghi tempi d’intervento del Comune. L’iniziativa deiIl vice-presidente del, Claudio Barbetti, ha raccontato come lui e altri due, Pierino Allegrini e Alessandro Marchetti, abbiano deciso di intervenire. “Venerdì mattina abbiamo saputo che la Preside Monica Comuzzi stava andando da sola ad affrontare le. A quel punto, ci siamo offerti noi come, perché i tempi del Comune erano troppo lunghi”, ha spiegato Barbetti.