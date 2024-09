Musk fa il furbetto in Brasile e la Lega lo candida al Premio Sacharov

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 21 settembre 2024) Dallo scorso 30 agosto, gli utenti brasiliani non possono utilizzare X nel Paese. Un caso diventato non solo giuridico, ma anche politico. Nella giornata di mercoledì, però, la piattaforma è tornata a essere disponibile, in barba all’ordine da parte della Corte Suprema del. Elone la sua azienda hanno parlato di atto non volontario, ma la dinamica di ciò che è successo racconta il contrario. Infatti, proprio in quelle ore era in corso una migrazione: l’infrastruttura di X è passata su un altro provider di rete gestito da Cloudfare. Qual è il problema? Si è passati dagli IP statici (facilmente individuabili e bloccabili da parte degli ISP) a quelli dinamici che, per loro natura, mutano continuamente rendendo difficile – se non impossibile – il blocco ai sensi delle norme vigenti.