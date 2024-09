Morte Bergamini i risvolti shock dell’inchiesta | onore aborto e se torna con me io…

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 21 settembre 2024) La procura di Castrovillari ha chiesto 23 anni di carcere per Isabella Internò, ex fidanzata di Denis, il calciatore del Cosenza morto il 18 novembre 1989. “Isabella Internò ha tradito l’affetto che il ragazzo aveva per lei, ha esasperato lei il rapporto e pur di salvare l’non ha esitato ad agire come sappiamo. Per il tempo trascorso, però, merita le attenuanti generiche e per questo che non chiediamo l’ergastolo, ma 23 anni di reclusione“. E’ quanto ha dichiarato il procuratore di Castrovillari, Alessandro D’Alessio, durante la requisitoria. Sempre per il magistrato il delitto sarebbe maturato in un “contesto patriarcale“, che esigeva la celebrazione “di un matrimonio riparatore” che la ragazza avrebbe desiderato nel 1987 dopo essere rimasta incinta del calciatore.