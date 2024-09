Mondiali di ciclismo Zurigo 2024 Evenepoel | Cronometro perfetta per me ma occhio a Ganna e Tarling

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Roma, 21 settembre– Tutti contro Remco: alla vigilia delladeidi, lo scenario sembra questo e, in effetti, quando della specialità si detiene sia il titolo iridato in carica sia quello olimpico c'è ben poco da stupirsi. I dettagli In realtà, a far salire le quotazioni del belga, cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni nelle prove contro il tempo, c'è anche il percorso da affrontare domenica 22 settembre: 46,1 km in cui non mancheranno salite e strappi, con quella di Uetikon am See (2,4 km con una pendenza media del 4,9% e massima dell'8,5%) a spiccare su tutte. Eppure, a dispetto dei suoi soli 24 anni, l'che si presenta davanti a microfoni e taccuini alla vigilia dell'appuntamento iridato predica prudenza, anche perché nel mirino c'è pure la gara in linea della prossima settimana.