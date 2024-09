La lezione che ci danno è una sola | non mollare mai anche in allenamento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Alessio Gulinatti è il regista dell’Ancona. Cresciuto nelle giovanili della Spal, squadra della sua città, e poi alla Primavera del Bologna, proviene dall’ultimo campionato giocato con l’Imolese. Le sue qualità e il suo sinistro, su punizione e su calcio d’angolo, sono risultati subito armi fondamentali nella manovra dorica. E’ il giocatore d’ordine che serviva alla squadra di Gadda. "Ho accettato la proposta dell’Ancona perché è una nuova sfida – attacca Gulinatti –, il mister mi voleva, mi ha chiamato spesso, d’estate. E quando sei ben voluto dal mister e dalla società, la scelta diventa semplice. E poi con uno stadio e una tifoseria come quelli di Ancona, per mia sfortuna, non mi ero mai misurato. Quindi mi sono detto che era la giusta occasione per me".