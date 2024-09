Juve tifosi scatenati contro Vlahovic | e Thiago Motta…

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 21 settembre 2024) Primo tempo molto complicato per. Il giocatore è stato duramente criticato daie la reazione diMotta spiazza tutti Nonostante le voci di calciomercato e un interesse concreto da parte dell’Arsenal, Dusanè rimasto in estate allantus con l’obiettivo di riscattare una stagione complicata come la scorsa. Un cambio di passo che non è assolutamente arrivato in queste prime cinque giornate di campionato. Dusan(Ansa) – cityrumors.itI due gol messi a segnoil Verona, dopo la buona prestazione all’esordio con il Como, sembrano rappresentare una sorta di svolta per il serbo, ma in realtà non è stato così. Dalla terza giornata l’attaccante è ritornato in ombra e non sono mancate le critiche dei