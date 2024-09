Isola del Giglio partito il servizio di visite cardiologiche in telemedicina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024)del(Grosseto), 21 settembre 2024 -a distanza da parte di specialisti: gli abitanti dell’delpossono contare su questo nuovosanitario pubblico. L’Azienda Usl Toscana sud est ha infatti implementato la visita di controllo in. «Si parte con la cardiologica - afferma Roberta Caldesi direttrice del distretto Colline dell’Albegna- per aggiungere nei prossimi mesi anche altredi controllo come quella dermatologica». E' il medico insieme allo specialista che decide chi può tranquillamente eseguire l'esame a distanza. Grazie alla presenza di personale sanitario sull', il medico specialista si collega da una consolle ambulatoriale dall'ospedale di Orbetello e fa eseguire l'elettrocardiogramma che legge a distanza.