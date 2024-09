Il derby si tinge di amaranto Blitz dell’Arezzo Pontedera sconfitto di misura

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024), 21 settembre 2024 – Brutta sconfitta per il, la seconda consecutiva dopo Pesaro, anche questa senza segnare. A sbancare il Mannucci è stato l’Arezzo, che su questo terreno aveva vinto una sola volta in 19 precedenti, nel campionato di Serie C2 1996-97, e che invece con l’1-0 di ieri ha messo la squadra granata in una situazione mentale delicata. Gli ospiti approfittano della sterilità offensiva della formazione di Agostini e col tempo prendono coraggio, pescando il jolly nel finale: cross in area di Righetti per l’inzuccata ravvicinata da tre punti di Ogunseye. Un gol che ilnon è riuscito a rimontare, incassando così la terza sconfitta in cinque partite e in una gara che per quanto visto in campo era stata abbondantemente alla portata. Ma proprio per questo il ko di ieri sera fa ancora più male al