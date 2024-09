Il declino della libertà economica e la via della schiavitù intellettuale

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 21 settembre 2024) Friedrich Hayek sottopose “La via” a tre editori americani che lo rifiutarono tutti. Nonostante ciò, un amico lo mise in contatto con la University of Chicago Press e il suo libro fu finalmente pubblicato negli Stati Uniti il 18 settembre 1944. La tiratura iniziale fu di sole duemila copie. Non c’è da stupirsi, perché i lettori americani avrebbero dovuto interessarsi a un libro scritto in risposta alle idee dell’economista e politico britannico William Beveridge? Ma solo un anno dopo il Reader’s Digest pubblicò una versione condensata e la distribuì a milioni di famiglie negli Stati Uniti. “La via” è stato tradotto in venti lingue e ha venduto diversi milioni di copie. Hayek aveva chiaramente toccato un nervo scoperto. Negli anni Quaranta, l’interventismo statale era in crescita sia in Europa che negli Stati Uniti.