Gino Paoli | I miei novant’anni? Sono anche troppi Ma canterei Puccini

(Di sabato 21 settembre 2024) Genoa, 21 settembre 2024 – Visto che il metallo ha tempi di decomposizione molto più lunghi dei tessuti mineralizzati di cuifatte le ossa,allunga sotto al baffo un sorrisetto divertito all’idea che fra cent’anni, canzoni a parte, di lui resterà solo una pallottola. L’intrusa calibro 5 che porta calcificata nel pericardio e che da qualche tempo, vai a capire perché, ha smesso di far impazzire i metal detector degli aeroporti. Lunedì l’uomo degli amori dispari compie 90 anni, appena ventiquattr’ore dopo quelli dell’ex musa, fiamma, amica, complice, Ornella Vanoni. Una volta Ornella ha detto di voler vivere fino a, non uno di più “perché poi ci si annoia”. Lei s’è detto d’accordo. Ora come la mettiamo? “Effettivamente nel fatto di essere ancora qua qualcosa di sbagliato c’è.