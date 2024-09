Gf Vip nota ex Vippona si sfoga | La chirugia plastica non mi ha distrutto lo hanno fatto le persone stupide!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 21 settembre 2024) Unaexha raccontato in televisione il bullisml che ha subìto nel periodo in cui era in televisione. A dieci anni dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Asia Nuccetelli è tornata sotto i riflettori televisivi, raccontando le difficoltà affrontate dopo il reality, in un’intervista a Monica Setta nel programma Generazione Z. La figlia di Antonella Mosetti, ormai cresciuta e maturata, ha parlato apertamente delle conseguenze psicologiche e del cyberbullismo vissuto in seguito alla sua apparizione in TV. Durante la sua esperienza al GF Vip, la Nuccetelli si trovò al centro di un controverso triangolo amoroso con Andrea Damante e Giulia De Lellis, generando un’attenzione mediatica negativa e un’ondata di critiche feroci sui social.