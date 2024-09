Gerardina Trovato a Verissimo | Rimasta 8 mesi paralizzata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 settembre 2024), cantautrice di successo negli anni ’90, è tornata in pubblico dopo un lungo periodo di difficoltà, apparendo come ospite anella puntata di sabato 21 settembre. Intervistata da Silvia Toffanin, l’artista ha condiviso il calvario personale vissuto negli ultimi anni, rivelando di aver subito gravi conseguenze a causa di cure mediche errate che l’hanno costretta a letto per ottoha raccontato di aver avuto una paralisi temporanea, conseguenza dell’assunzione di una serie di farmaci che le erano stati prescritti per una diagnosi errata. “Ho cercato di scendere dal letto ma non ce la facevo. Sonootto”, ha spiegato con commozione, descrivendo la difficoltà di un lungo periodo in cui è stata immobilizzata e bloccata a letto.