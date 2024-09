Genova | Chiara Francini domenica 22 settembre presenta Coppia aperta quasi spalancata al cinema Corallo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 21 settembre 2024) Circuito(Via Innocenzo IV 13,– Tel. 010 8687408)222024 ore 19.00di Federica Di Giacomo, Alessandro Federico, Karl Gustav Fredrik Lundqvist (Italia 2024, 114’) OSPITE, attrice e produttrice MODERA DARIO VASSALLO, giornalista222024 alle ore 19 incontra il pubblico aldi(via Innocenzo IV 13, 16128, tel. 010 8687408) in occasione della proiezione del film “”, di cui è protagonista e produttrice. Il dialogo sarà moderato dal giornalista Dario Vassallo. “” è prima di tutto un testo teatrale portato al successo nel 1983 da Franca Rame e Dario Fo, parte del corpus per cui Fo è stato insignito del Premio Nobel per la Letteratura nel 1997.