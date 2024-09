Gallarate ubriaca al volante viene fermata dai carabinieri | reagisce sputando e prendendo a calci e bottigliate i militari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024), 21 settembre 2024 – Vede la pattuglia deiimpegnata nelle rilevazioni di un incidente stradale e si scaglia contro igli addosso e poi tentando anche di prendergli a. La protagonista di cinque minuti di follia che le sono costati l’arresto, una denuncia e un processo per direttissima, una donna albanese di trent’anni. La giovane,fino alla punta della testa e anche sotto effetto di stupefacenti, stava transitando da via Varese venerdì sera. Quando i, impegnati nei rilievi, l’hanno vista passare l’hanno subito riconosciuta. La trentenne è infatti un volto noto, avendo sulle spalle diverse denunce per guida in stato d’ebbrezza. Venerdì, tuttavia, si è, per così dire, superata. I, sapendo già in che condizioni può essersi messa alla guida del veicolo, hanno alzato per imporle di fermarsi.