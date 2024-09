Fisco quinta rata | ecco l’ultima possibile scadenza per la rottamazione nel 2024

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 21 settembre 2024) Ancora poche ore e poi scatteràpossibilità per i contribuenti che hanno ricevuto le cartelle esattoriali di mettersi in regola entro ladei termini di proroga La legge 18 vadal Governo in carica del 23 febbraio, ha disposto la proroga dellaquater iniziata nel 2023, per coloro che non hanno pagato tasse e debiti al, con la possibilità di pagare entro un massimo di 18 rate. Per i contribuenti con i conti non in ordine la legge prevede la possibilità di estinguerli versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da versare le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora. Ultima possibilità per pagare le pendenze con il– Cityrumors.