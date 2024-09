Elisa Isoardi spiazza | Ecco perché non ho ancora figli Rivelazioni

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 21 settembre 2024) Da sempre molto riservata sulla sua vita privata,non nasconde che attualmente il lavoro occupa gran parte delle sue giornate. Single da qualche anno, la conduttrice sembra aver trovato un equilibrio che non la spinge a cercare necessariamente l'amore o la maternità. "Inon sono obbligatori", ha affermato senza mezzi termini nell'intervista rilasciata a NuovoTv, sottolineando come queste scelte debbano essere una conseguenza naturale dell'amore, non un obiettivo imposto dalla società. Per, la realizzazione personale passa prima di tutto attraverso il lavoro. La conduttrice della Tv di Stato, con una carriera che dura ormai da 19 anni in Rai, non ha intenzione di cambiare rotta a breve: "Non scelgo altre trasmissioni per snaturarmi", evidenziando come sia sempre molto selettiva nelle sue scelte professionali.